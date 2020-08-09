Son Dakika: Türkiye Bisiklet Oryantiring Şampiyonası sona erdi

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Oryantiring Şampiyonası tamamlandı.

Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde orta mesafe yarışları yapıldı.

Sporcular kendilerine verilen haritalarla ormanlık alana dağılarak, en kısa sürede nokta hedefleri bularak bitiş noktasına varabilmek için mücadele etti.

Toplam 36 kulüpten sporcuların yarıştığı şampiyona sonunda milli takım da belirlendi.

Yarışlar sonunda E16'da Hüseyin Gökay, E18'de Furkan Özmar, E20'de Abdullah Baykan, E21'de Aykun Eret Taşcıoğlu, 40 yaş üstü erkeklerde Özgür Özdemir, K16'da Aleyna Minden, K18'de Ayşa Asya Tuzcuoğulları, K20'de Elif Sena Uygun, K21'de Hilal Oruç, 40 yaş üstü kadınlarda Emine Öztürk birinci oldu.

Yeni başlayanlar kategorisinde ise erkeklerde Eren Hacıoğlu, kadınlarda Okşan Girgin Holoğlu birincilik kürsüsüne çıktı.

Yarışmada, daha sonra dereceye girenlere ödülleri verildi.