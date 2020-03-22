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Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldığını ve bin 256 tanı konulduğunu belirterek, hepsi yaşlı olmak üzere 30 hastanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

22.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldığını ve bin 236 tanı konulduğunu açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'deher geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte yaşanan koronavirüs vakasını ve can kaybını açıkladı.

TÜRKİYE'DE ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Bakan Koca, 9 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, 289 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Son rakamların ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, vaka sayısı ise bin 236'ya çıktı.

20 BİNİN ÜZERİNDE TEST YAPILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar yapılan koronavirüs testi sayısını da açıkladı. Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldığını belirten Koca, "1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
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Son dakika: Türkiye’de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı

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Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
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