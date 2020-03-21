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Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüste hasta sayımızın 947'ye çıktığını can kaybımızın ise 21'e yükseldiğini açıkladı.

21.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:55

Türkiye'de koronavirüs hastalarıyla ilgili son sayıyı açıklayan Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden sayısının 21'e vaka sayısının ise 947'ye çıktığını söyledi.

Dünyayla birlikte Türkiye'de de etkili olan ve can alan koronavirüs salgınında merak edilen son sayıları Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı.

"21 CAN KAYBIMIZ VAR"

Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: "Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."

Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
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Son Dakika: Türkiye’de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21’e, vaka sayısı 947’ye yükseldi

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Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Etiketler : Güncel

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