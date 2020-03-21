Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüste hasta sayımızın 947'ye çıktığını can kaybımızın ise 21'e yükseldiğini açıkladı.
21.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:55
Türkiye'de koronavirüs hastalarıyla ilgili son sayıyı açıklayan Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden sayısının 21'e vaka sayısının ise 947'ye çıktığını söyledi.
Dünyayla birlikte Türkiye'de de etkili olan ve can alan koronavirüs salgınında merak edilen son sayıları Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı.
"21 CAN KAYBIMIZ VAR"
Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: "Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Haberin Videosu :Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Etiketler : Güncel
İlgili Haberler
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!