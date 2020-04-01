Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi

Son dakika: Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye, toplam vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi.

01.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye, toplma vaka sayısının ise 15 bin 679'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki koronavirüs ve vaka sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere son 24 saatte 14 bin 396 koronavirüs testi yapıldı ve 2 bin 148 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte ise 63 kişi hayatını kaybetti.

Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 277'ye, toplam vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı veriler arasında sevindiren rakamlar da bulunuyor. Türkiye'de koronavirüs tedavi tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısı 33'e yükseldi.

Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugüne kadar yapılan test sayısı ise 106 bin 799'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'e yükseldi
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277’ye, vaka sayısı ise 15 bin 679’a yükseldi
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Haberin Videosu :

Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'e, vaka sayısı ise 15 bin 679'e yükseldi

İlgili Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Temas, izolasyon, mesafe; hayati önem taşıyorSon Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Temas, izolasyon, mesafe; hayati önem taşıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştıSon Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
Bakan Koca’dan ’Temas, izolasyon ve mesafe’ vurgusu: Hayati öneme sahip Haberler
Bakan Koca'dan 'Temas, izolasyon ve mesafe' vurgusu: Hayati öneme sahip
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya’da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü
Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:27: Kabe'nin tavaf edilmesine izin verildi - Haber 20:26: İSTANBUL-İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA 2 GÜNDE 177 BİN 475 KİŞİ KONTROL EDİLDİ - Haber 20:26: Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından "koronavirüs" açıklaması Açıklaması - Haber 20:26: Koca: "Son bir haftada 4 milyona yakın N95 maske dağıttık. Daha fazlasını da veririz. İhracatı... - Haber 20:26: Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:52: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi - Haber 19:46: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 601 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi - Haber 19:29: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber