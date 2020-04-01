Son Dakika: Türkiye’de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277’ye, vaka sayısı ise 15 bin 679’a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye, toplma vaka sayısının ise 15 bin 679'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki koronavirüs ve vaka sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere son 24 saatte 14 bin 396 koronavirüs testi yapıldı ve 2 bin 148 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte ise 63 kişi hayatını kaybetti.

Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 277'ye, toplam vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı veriler arasında sevindiren rakamlar da bulunuyor. Türkiye'de koronavirüs tedavi tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısı 33'e yükseldi.

Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugüne kadar yapılan test sayısı ise 106 bin 799'a yükseldi.