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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 31 Mart tarihli yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'deki güncel durumun aktarıldığı tabloya göre, ölü sayısı 214'e, toplam vaka sayısı ise 13 bin 531'e yükseldi. Ülkemizdeki koronavirüs hastalarının 243'ü ise iyileşerek taburcu oldu.

31.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e, toplam vaka sayısı ise 13 bin 531'e yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili güncel verilerini paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 15 bin 422 test yapıldı ve 2 bin 704 yeni tanı kondu, 46 kişi ise hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e, toplam vaka sayısı ise 13 bin 531'e yükseldi.

847 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Fahrettin Koca'nın paylaştığı tablodaki verilere göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 847 hasta yoğun bakımda tedavi görürken entübe hasta sayısı ise 622.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI

Bakanlığın açıkladığı verilerde sevindirici sayılarda var. Buna göre ülkemizdeki koronavirüs hastalarının 243'ü ise iyileşerek taburcu oldu.

TOPLAM TEST SAYISI

Salgınla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de test sayısı. Ülkemizde koronavirüs hastalarına bugüne kadar yapılan test sayısı ise 92 bin 403 olarak açıklandı.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi

TÜRKİYE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 10. ÜLKE OLDU

Açıklanan verilere göre bugün Türkiye, dünya genelinde en çok vaka görülen 10. ülke oldu. Türkiye'yi 12 bin 775 vaka sayısı ile Belçika takip ediyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 828 bin 116 olurken ölü sayısı 40 bini aştı. En çok vaka 176 bin 518 ile ABD'de görülürken en çok ölüm 12 bin 428 ile İtalya'da görüldü.

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Son Dakika: Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531’e, can kaybı ise 214’e yükseldi
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi

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