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Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakasının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, Umre'den dönen bir vatandaşımızın testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

14.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yeni vakayı açıklayan Sağlık Bakanı Koca, "Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin" uyarısında bulundu.

"MALESEF POZİTİF ÇIKTI"

İşte Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

"Umre'den yeni döndüyseniz "14 Gün Kuralına" uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi malesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

UMRE'DEN DÖNENLER DAHA ÖNCE UYARILMIŞTI

Umre'den dönen vatandaşlarda virüs olma ihtimalinin yüksek olduğu ve buradan gelecek kişilerin karantina koşullarında olmasının kişisel inisiyatife bırakılmaması gerektiği uyarıları yapılmıştı.

Türkiye'de görülen ilk 5 vaka daha önce birbiriyle temaslı olan vatandaşlarımızdı. Son vaka ise bunlardan bağımsız, Umre'den gelen bir vatandaşımızda görüldü.

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Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Etiketler : Güncel

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