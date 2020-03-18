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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastanın 61 yaşında olduğunu belirten Bakan Koca, "Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor" dedi.

18.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, koronavirüs nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastanın 61 yaşında olduğunu belirten Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 191'e ulaştığını ifade etti.

VAKA SAYISI BİR GÜNDE İKİ KAT ARTTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti

BAKAN, KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜMÜ DÜN AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, 89 yaşındaki bir hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti

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Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Etiketler : Güncel

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