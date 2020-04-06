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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı bin 326'ya yükseldi.

06.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:09

Sağlık Bakanlığı, Türkiye 'deki yeni tip koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 214 test yapıldı ve 3 bin 148 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Entübe hasta sayısı 966 olarak açıklanırken, yoğun bakimda tedavi gören hasta sayısı ise bin 415'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bakanlığın paylaştığı veriler arasında iyileşen hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Koronavirüsten iyileşen hasta sayısı düne göre 284 artarak bin 326'ya yükseldi. Dün bu rakam bin 42 olarak açıklanmıştı.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326’ya yükseldi
Etiketler: Türkiye, Güncel

Haberin Videosu :

Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi

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