Son Dakika: Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 427 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 801 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 125 hasta vefat etti.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan bin 415 hasta daha taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 7 bin 89'a yükseldi.

BAKAN KOCA, İYİLEŞEN HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden günlük vaka ve ölüm sayısına ilişkin yaptığı paylaşımda, iyileşen hasta sayısına da dikkat çekti. Günde 40 bin test hedefinin aşıldığını belirten Bakan Koca, "Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.