Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastanın 85 yaşında bir kadın olduğunu belirten Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 359'a ulaştığını ifade etti.

"VAKA SAYISI 359'A ULAŞTI"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Koca paylaşımında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü erkek biri kadın. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden 4 kişiden birinin Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman olduğunu açıklamıştı.

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