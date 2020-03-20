Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı ise 359'dan 670'e çıktı.
20.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini belirten Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 670'e ulaştığını ifade etti.
"VAKA SAYISI 670'E ULAŞTI"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Koca paylaşımında, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Haberin Videosu :Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Etiketler : Güncel