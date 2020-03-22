Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30’a, vaka sayısı ise 1236’ya yükseldi

Türkiye'de bugün 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti, 289 vatandaşımıza daha tanı kondu. Son sayıların ardından vaka sayısı bini geçerek 1236 olurken vefat edenlerin sayısı ise 30 oldu.

Tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs salgını her geçen gün Türkiye'de de artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugünle ilgili güncel sayıları Twitter hesabından paylaştı.

"EVİMİZDE KALALIM, RİSK ALMAYALIM"

Bakan Koca, şunları yazdı: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."