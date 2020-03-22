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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten 9 kişinin daha öldüğünü ve 289 kişiye tanı konulduğunu açıkladı. Böylece Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 30'a yükselirken vaka sayısı ise 1236 oldu.

22.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:19

Türkiye'de bugün 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti, 289 vatandaşımıza daha tanı kondu. Son sayıların ardından vaka sayısı bini geçerek 1236 olurken vefat edenlerin sayısı ise 30 oldu.

Tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs salgını her geçen gün Türkiye'de de artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugünle ilgili güncel sayıları Twitter hesabından paylaştı.

"EVİMİZDE KALALIM, RİSK ALMAYALIM"

Bakan Koca, şunları yazdı: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Ülkemizde düne kadar koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise 947'ydi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin hepsinin yaşlı olduğunu ifade etmişti.

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30’a, vaka sayısı ise 1236’ya yükseldi

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Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Etiketler : Güncel

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