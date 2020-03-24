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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi

Son dakika: Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise 1872'ye yükseldi.

24.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 1872'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri verdi. Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığını ve 342 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 7 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise 1872'ye yükselmiş oldu.

"BİRİ KOAH HASTASI, ALTISI İLERİ YAŞTA"

Bakan Koca ayrıca, hayatını kaybedenlerden birinin KOAH hastası olduğunu, altısının ise ileri yaşta olduğunu ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
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Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44’e, vaka sayısı 1872’ye yükseldi
Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, KOAH, Güncel

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Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi

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