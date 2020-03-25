Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59’a, vaka sayısı 2433’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 59'a, toplam vaka sayısının ise 2 bin 433'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri verdi. Son 24 saatte 5 bin 35 test yapıldığını ve 561 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 15 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, toplam vaka sayısı ise 2 bin 433'e yükselmiş oldu.

"SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar"

TÜRKİYE'DE 33 BİN KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) dünya genelinde mevcut durumu ile ilgili verileri paylaştı. Başkanlığın yayımladığı verilere göre, Türkiye'de 33 binin üstünde koronavirüs testi yapıldı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKALARI

Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye'de, 2 bin 433 vaka, 59 ölüm, 26 kişi taburcu oldu. İtalya'da 74 bin 386 vaka, 7 bin 503 ölüm, 9 bin 362 kişi taburcu oldu. Çin'de, 81 bin 218 vaka, 3 bin 281 ölüm, 73 bin 650 kişi taburcu oldu. İspanya'da 47 bin 611 vaka, 3 bin 445 ölüm, 5 bin 367 kişi taburcu oldu. ABD'de 64 bin 765 vaka, 910 ölüm, 393 kişi taburcu oldu. Almanya'da 37 bin 323 vaka, 206 ölüm, 3 bin 547 kişi taburcu oldu. İran'da 27 bin 17 vaka, 2 bin 77 ölüm, 9 bin 625 kişi kişi taburcu oldu. Fransa'da 25 bin 233 vaka, bin 331 ölüm, 3 bin 900 kişi taburcu oldu. Birleşik Krallık'da, 8 bin 264 vaka, 435 ölüm, 135 kişi taburcu oldu. Hollanda 6 bin 412 vaka, 356 ölüm, 3 kişi taburcu oldu.