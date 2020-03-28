Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108’e, vaka sayısı 7402’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twtitter sayfasından Türkiye 'deki koronavirüs hastalarıyla ilgili son verileri paylaştı.

16 HASTA DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre ülkemizde bugün 16 hasta daha koronavirüsten hayatını kaybetti böylece ülkemizde salgından hayatını kaybeden sayısı 108'e yükseldi.

VAKA SAYISI 7 BİN 402'YE YÜKSELDİ

Bugün yapılan 7 bin 461 testin bin 704'ünün pozitif çıktığını duyuran Bakan, vaka sayısının da 7 bin 402'ye yükseldiğini belirtti.

445 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Fahrettin Koca'nın paylaştığı tablodaki verilere göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 445 hasta yoğun bakımda tedavi görürken entübe hasta sayısı ise 309.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞTIĞI TABLO