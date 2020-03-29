Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi

Son dakika: Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9 bin 217'e yükseldi.

29.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 131'e, vaka sayısının ise 9 bin 217'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte 9 bin 982 test yapıldığını ve bin 815 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, toplam 23 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 131'E, VAKA SAYISI İSE 9 BİNİ AŞTI

Bakan Koca'nın açıkladığı son verilerin ardından Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, toplam vaka sayısı ise 9 bin 217'ye yükseldi.

568 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 123 artarak 568'e yükseldi. Dün açıklanana verilerde bu sayı 445 idi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 105'E YÜKSELDİ

Bakanlığın açıkladığı verilerde sevindirici sayılarda var. Buna göre ülkemizdeki koronavirüs hastalarının 105'i ise iyileşerek taburcu oldu.

TOPLAM TEST SAYISI 65 BİNİ AŞTI

En çok merak edilen konulardan birisi de Türkiye'de yapılan koronavirüs test sayısı. Ülkemizde koronavirüs hastalarına bugüne kadar yapılan test sayısı ise 65 bin 446 olarak açıklandı.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131’e, vaka sayısı ise 9217’ye yükseldi
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Haberin Videosu :

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi

İlgili Haberler

Son dakika: 6 ilimize bağlı 10 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındıSon dakika: 6 ilimize bağlı 10 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı Haberler
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul’da parti düzenlediler Haberler
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul'da parti düzenlediler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha
İBB, bu kare için ’provokasyon’ dedi, istatistikleri paylaştı Haberler
İBB, bu kare için "provokasyon" dedi, istatistikleri paylaştı
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:48: Valilikten "karantina iddiası"na açıklama - Haber 20:46: Genelgeye göre; İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek, bu... - Haber 20:45: Niğde Belediyesi babasını özleyen kızı, telefonla görüntülü görüştürdü - Haber 20:44: Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası - Haber 20:43: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber 20:10: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var - Haber 20:08: Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi - Haberler 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber 17:24: Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti - Haber