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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76 artarak 725'e, vaka sayısı ise 3.892 artarak 34 bin 109'a yükseldi.

07.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 725'e, vaka sayısı ise 3.892 artarak 34 bin 109'a yükseldi.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 20 bin 23 test yapıldı ve 3 bin 892 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76 artarak 725'e, vaka sayısı ise 3.892 artarak 34 bin 109'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1582'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 256 hastanın iyileşerek taburcu olduğunu belirterek, toplam iyileşen hasta sayısının bin 582'ye yükseldiğini ifade etti.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725’e yükseldi
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Haberin Videosu :

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e, vaka sayısı ise 3.892 artarak 34 bin 109'a yükseldi

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Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725’e yükseldiSon Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
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