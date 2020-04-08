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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye, vaka sayısı ise 4.117 artarak 38.226'ya yükseldi.

08.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:27

Sağlık Bakanlığı, Türkiye 'de yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 812'ye, vaka sayısının ise 38 bin 226'ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri yayınladı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 24 bin 900 test yapıldı ve 4 bin 117 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 87 hasta ise hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye, vaka sayısı ise 4 bin117 artarak 38 bin 226'ya yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI BİN 846'YA YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı veriler arasında iyileşen hasta sayısındaki artış dikkat çekti. Son 24 saatte 284 hasta koronavirüsten iyileşerek taburcu edildi. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı bin 846'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812’ye yükseldi
Etiketler: Türkiye, Güncel

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