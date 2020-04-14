Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e, vaka sayısının ise 65 bin 111'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin verilerini paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 70 test yapıldı ve 4 bin 62 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 107 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e, vaka sayısının ise 65 bin 111'e yükseldi.

842 HASTA İYİLEŞTİ

Ayrıca, son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 842 hasta iyileşerek taburcu oldu. Böylece Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 4 bin 799'a yükseldi.