Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de 15 Nisan Çarşamba günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e, vaka sayısı ise 4 bin 281 artarak 69 bin 392'ye yükseldi.

15.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1518'e, vaka sayısının ise 69 bin 392'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve ölüm sayılarına ilişkin güncel bilgilerini Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 34 bin 90 test yapıldı ve 4 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 115 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlığın açıkladığı son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 518'e, toplam vaka sayısı ise 69 bin 392'ye yükseldi.

875 HASTA İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde iyileşen hasta sayısındaki büyük artış dikkat çekti. Son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 875 hasta daha iyileşerek taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e yükselmiş oldu.

"VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ HIZI SABİT KALMA EĞİLİMİNDE"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayısındaki artış hızı ve taburcu edilen hasta sayısına dikkat çekti. Bakan Koca paylaşımında, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518’e yükseldi
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haberler
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan grubu paylaştı
Beşiktaş’ta 2 yıldız, Türkiye’den ayrıldı Haberler
Beşiktaş'ta 2 yıldız, Türkiye'den ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:44: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu havacılık sektörü temsilcileriyle görüştü - Haber 20:42: Cezayir ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Haber 20:40: Hakkari'de koruma altındaki Nehil Sazlığı'nda çok sayıda kuş telef oldu - Haber 20:40: Terör örgütü YPG/PKK, 2 milyon İdlibli'nin öldürülmesini istedi - Haber 20:40: Adıyaman'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı - Haber 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:12: Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı - Haberler 19:12: Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi - Spor 19:10: ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu - Haberler