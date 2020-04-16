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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de 16 Nisan Çarşamba günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e, vaka sayısı ise 4 bin 801 artarak 74 bin 193'e yükseldi.

16.04.2020 19:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1643'e, vaka sayısının ise 74 bşn 193'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve ölüm sayılarına ilişkin güncel bilgileri Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 40 bin 427 test yapıldı ve 4 bin 801 yeni vaka tespit edildi. Bugün 125 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlığın paylaştığı son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1643'e, vaka sayısı ise 74 bin 193'e yükseldi.

BİN 415 HASTA İYİLEŞTİ

Ayrıca, son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören bin 415 hasta iyileşerek taburcu oldu. Böylece Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 7 bin 89'a yükseldi.

TEST SAYISINDA 40 BİN HEDEFİ AŞILDI

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda test sayısındaki artışa dikkat çekti. Bakan Koca, "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643’e yükseldi
Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel
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