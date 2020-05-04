Son Dakika: Türkiye’de 4 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461’e yükseldi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son verileri açıkladı. Buna göre toplam vefat sayısı 3 bin 461'e vaka sayısı ise 127 bin 659'a yükseldi.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Son 24 saatte sadece 64 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken bin 614 kişide de koronavirüs tespit edildi.

TEST 1 MİLYON 171 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte 35 bin 771 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 171 bin 138'e ulaştı.

5 BİN 15 KİŞİ TABURCU OLDU

Son 24 saatte 5 bin 15 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 68 bin 166 oldu. Bin 384 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 727 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.