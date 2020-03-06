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Son Dakika: Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175'e yükseldi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 142 bin 175'e yükseldiğini açıkladı.

06.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:32

'nin 'deki gelişmelerin ardından sınır kapılarını açması üzerine, on binlerce göçmen sınırına akın etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırı geçerek Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını 142 bin 175 olarak açıkladı.

SOYLU TWİTTER'DAN DUYURDU

Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 142.175" ifadelerini kullandı.

BİN ÖZEL HAREKAT POLİSİ SINIRA GİDİYOR

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından on binlerce göçmen Avrupa'ya geçme ümidiyle Yunanistan sınırına dayandı. Sınır kapılarını açmayan Yunanistan, göçmenlere sert müdahalelerde bulundu. Yunan askerlerinin orantısız saldırısı sonrası 2 göçmen hayatını kaybetti. Sınırda göçmenlerin yaşadığı bu durum sonrası, Türkiye sınıra özel harekat polisi göndermeye karar verdi. Süleyman Soylu bin özel harekat polisinin sınıra gönderileceğini ve orada göçmenlere karşı yapılan sert müdahalelerin engelleneceğini duyurdu.

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Son Dakika: Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175'e yükseldi

Süleyman Soylu, Yunanistan, Türkiye, İdlib, Güncel


6.03.2020 14:20:09