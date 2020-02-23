Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Türkiye- İran sınırında saat 19.00'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ, DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5,8 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Enstitüsü ise Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BU SABAH 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde bazı evler yıkılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki basın açıklamasında, İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara ve yıkıma yol açtığını hatırlatarak, "Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi yönlendirdik. Sabah saatlerinde yaşanan afette ne yazık ki 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullanmıştı.

Koca, yaralıların bölgede 3 hastanede tedavi altına alındığını belirterek, bu yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda ve sağlık durumlarının ağır olduğunu söylemişti.