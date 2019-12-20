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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kayserispor ile Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Beşiktaş ise BB Erzurumspor ile eşleşti. İlk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde oynanacak ve bu turla birlikte müsabakalarda VAR sistemi de uygulanacak.

20.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:34

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şevik ve kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

BU TURDAN İTİBAREN VAR UYGULANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın,"Çeyrek ve yarı finale çok az kaldı. Kupada yer alan takımların kupaya ciddi önem verdiğini görüyoruz. Zevkli, heyecanlı ve iyi müsabakalar oynanıyor. 16 takım içerisinde alt liglerden 2 takım üst tura çıktı. TFF 1. Lig'den BB Erzurumspor ile bir alt ligden tur atlayan Kırklarelispor'u ayrıca tebrik ediyorum. Güzel mücadele edeceklerini düşünüyorum. Bu turdan itibaren Süper Lig'de uyguladığımız VAR sistemi de olacak. İnşallah VAR ile birlikte daha az hataların olduğu müsabakalar izleyeceğiz" diye konuştu.

İşte eşleşmeler:

Medipol Başakşehir - Kırıklarelispor

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Trabzonspor - Denizlispor

İstikbal Mobilya - Fenerbahçe

Antalyaspor - Göztepe

DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

BB Erzurumspor - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu! Ziraat Türkiye KupasıZiraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri kim oldu?

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Kupası, Galatasaray, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (7)
MERDOO: Kuraları çeken ALİ DÜŞMEZ başkan YENİKÖYLÜ
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MEMET33: MAALESEF ELENDİK. . . NEYSE BİZDE BU KUPADAN ÇOK VAR BU SEFERDE BEŞİKTAŞ ALSIN, FENER DE KAYSERİYE HEP YENİLİR ZATEN. EN KEBAP KURA BEŞİKTAŞA ÇIKMIŞ. . .
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GURBETCİ: her sene ayni tiyatro. 3 istanbul kardeslere en kolay rakipler geliyor nedense
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KIRIK: Kırıklarelispor değil Kırklarelispor. Kırık olsa öyle yazamazdın.
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KARTALGÜCÜ: besiktasa gecmis olsun ocakin ortasinda erzurumda maca cikacaklar
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VAY BE: en dişe diş takımlar malatya ile sivas olmuş.
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ADINIZI YAZINVAY BE: en kebabıda başakşehir ve kırklareli takımı.
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