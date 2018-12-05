05 Aralık 2018, 14:57
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Türkiye Kupasında Galatasaray, Keçiörengücü'nü 2-1 Yendi

Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek Ankara'dan avantajlı döndü.

Aktepe Stadı'ndaki karşılaşmada çoğunluğu genç oyunculardan oluşan bir ilk 11'le sahada yer alan sarı-kırmızılı takım 33. dakikada Atalay Babacan'ın şık golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 50'de genç yetenek Yunus'un asistinde Linnes farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

ZİYA'NIN GOLÜ YETMEDİ

51'de Ziya'nın golü karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-2. İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran sarı-kırmızılı takım, inanılmaz pozisyonlardan yararlanamadı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18, 19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

Ankara,Türkiye Kupası,Galatasaray
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:57



YORUMLAR (23)
GS PTT LİGİ TAKIMI ZATEN: keçiörengücü yedek çıkmasa geseyi rahat yenerdi. niye yenmesin ostrendsunds yenerde keçiörengücü yenemez mi :)
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KULÜPLER BİRLİĞİ: süt kupasına devam edin sizi orası paklar. süper lig ve CL bozar sizi süt çocukları :)))
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ASLANKRAL63: helal genç oyunculara
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KAPALİ: Eğer Keçiören gücü ligdeki ilk 11 le çıksaydı rahat galip gelirdi,Sertaç,Talha,devrim üçlüsü yeterdi skoru almaya
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GECEKONDU: Keçiören full yedek çıkmış maca,ligde oynatmadigi futbolcuları oynattı hoca gerçek kadro bu degil
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