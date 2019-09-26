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Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı: 3 kişi yaralandı

Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 Türk öğretmen yaralandı.

26.09.2019 13:46

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfına ait bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu üç Türk vatandaşı yaralandı.

Son bir haftada Türk yetkililere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da, şehrin en işlek noktalarından biri olan KM5 kavşağında Türk yetkililerin bulunduğu araca bombalı saldırı düzenlendi.

ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Türk yetkililerin yaralı olarak kurtulduğu saldırı sonucu söz konusu araç kullanılamaz hale gelirken, çevredeki otomobiller ve iş yerleri hasar gördü.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILAR ÖĞRETMEN ÇIKTI

Aracın Somali'de faaliyet gösteren Maarif Vakfı'na ait olduğu, yaralananların da öğretmen olduğu öğrenildi.

Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı: 3 kişi yaralandı

Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel

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