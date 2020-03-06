Son dakika: Türkiye'nin göçmen politikası AB'yi harekete geçirdi: Daha fazla para vereceğiz

İdlib 'de Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonucunda 34 askerimiz şehit düştü. Kara haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir güvenlik komisyonu toplantısı gerçekleştirildi ve sınır kapılarının açılması kararı alındı. Türkiye , Avrupa 'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararı alınca 130 binden fazla göçmen, Edirne üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı.

Türkiye'nin göçmen politikası Avrupa Birliği'ni (AB) de tedirgin etti. AB tarafından yapılan son açıklamada, "AB, Türkiye'ye daha fazla para vermek için görüşüyor ama mültecilerin baskı unsuru olarak kullanılması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

140 BİN GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GEÇTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada Edirne üzerinden Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 140 bine yaklaştığını ifade etti.

NATO'DAN AB'YE ÇAĞRI

NATO da daha önce yaptığı açıklamada AB'ye seslenmiş ve Türkiye ile işbirliği yapması yönünde çağrıda bulunmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Sığınmacılara yardım etmek istiyorsanız Türkiye ile işbirliği yapmak zorundasınız" ifadelerini kullanmıştı.