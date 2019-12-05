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Son dakika: Türkiye'nin Libya ile imzaladığı tarihi anlaşma Meclis'te oylanacak

Son dakika: Türkiye ile Libya arasındaki Doğu Akdeniz anlaşması bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.

05.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'deki oyununu bozmak için Libya ile imzaladığı tarihi anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay tarihi anlaşmanın bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanacağını söyledi.

Oktay konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır. Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır"

NE OLMUŞTU?

Yunanistan, adaların da kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye sahip oldukları tezini yayarak, son dönemde Girit Adası'nın güneyindeki bölgede uluslararası şirketlere petrol ve doğal gaz arama ruhsatları için ihaleler açmaya başlamıştı. Türkiye'nin buna karşı gösterdiği tepkiye rağmen, Yunanistan AB ve ABD'nin de desteğini alarak, tek taraflı ruhsat dağıtma işine devam ediyordu.

Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak 'paylaşma' çalışmalarına, Türkiye'den karşı atak geldi. Türkiye ile Libya arasında 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalandı. Libya ile yapılan anlaşma ile Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hat ile, Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki hatta, karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.

Söz konusu anlaşma, Akdeniz'de son dönemde Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tek taraflı olarak petrol ve doğal gaz arama bölgeleri oluşturup bunlar için uluslararası şirketlere ruhsat dağıtmasının da hukuksuzluğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

Son dakika: Türkiye'nin Libya ile imzaladığı tarihi anlaşma Meclis'te oylanacak

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