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Son Dakika: Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısı 20'ye yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 saat süren Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 6 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu belirtti. Böylece Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısı 20'ye yükseldi.

16.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 6 saat süren Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların yasaklanacağını bildirdi.

"TEST KİTİNİ BÜTÜN İLLERE VERECEĞİZ"

6 olan laboratuvar sayımızı hafta sonuna kadar 16'ya çıkarılacağını belirterek, "Test kitini ülkenin bütün illerine vereceğiz" dedi.

ALO 184 SABİM Hattı ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Bu hat sayesinde mümkün olduğu kadar halkımızın evlerinden çıkmamalarını istemiş olacağız, Alo 184 hattı korona hattı olarak tanımlandı" dedi.

"YENİ VAKALAR VAR"

Bakan Koca, "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım" dedi.

Son Dakika: Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısı 20'ye yükseldi
Etiketler : Güncel

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