05 Mart 2019, 15:45
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Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 8 Yaralı

Türkiye ile Suriye sınırındaki El Bab kentinde bomba yüklü motosiklet patlatıldı. Patlamada 8 kişi yaralandı.

Türkiye- Suriye sınırındaki El Bab'ta patlama oldu, çok sayıda yaralı var.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ta bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, henüz ölü olup olmadığı bilinmiyor.

Patlamada ilk belirlemelere göre olayda 8 sivil yaralandı. ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

2 MART'TA 6 ÖSO MENSUBU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2 Mart'ta YPG/PKK'nın muhaliflerin Azez'deki mevzilerine saldırısı sonucu 6 ÖSO mensubu hayatını kaybetmişti.

21 Şubat'ta da YPG/PKK işgalindeki Menbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 5 ÖSO mensubu ölmüştü. Aynı gün, Afrin'deki bir saldırıda bir kız çocuğu ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden arındırdığı Bab, YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçeleri arasında bulunuyor.

İşte patlamanın yaşandığı bölgeden görüntüler;

3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (8)
DÜRBÜNLÜ: arkadaşlar ben bir soru sormak istiyorum:suriye savaşı çıktıgında,biz aslında bu savaşı durdurabilirmiydik..?? lütfen cevaplarınızı bekliyorum.
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PEKMEZ TULUMU: Her insan hak ettiği gibi yaşar . Oturun '' Kendim ettim kendim buldum '' şarkısını söyleyin . Sizi Yalelliler sizi . . .
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YETER BE !!!: Allah sizin belanızı versin..iki karış toprak için değer mi !!! nice masum çocuklar ölüyor bunları o masum meleklere bırakın yaşatmaya hayal bile etmeye hakkınız yokkkkkk !!!
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BETERİN BETERİNİN BETERİ OLACAĞI GÜNLER: Dolar yine 5. 40 a doğru sinsice tırmanıyor. Herşey ne kadar da normalleşti dimi. Toplum olarak her şeyi sindirebiliyoruz artık
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ASKER: eeeeeeee mardinli bu kafayla neee?
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