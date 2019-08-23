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Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından vahşice öldürülen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

23.08.2019 13:06
Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kırıkkale'de bir kadının boşandığı eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasına müdahillik talebinde bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un çocuğunun, psikolog gözetimine alındığı belirtildi.

Ayrıca cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için iki hukuk müşaviriningörevlendirildiği Bakanlık tarafından duyuruldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kırıkkale'de 38 yaşındaki E.B'nin eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin olarak sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan görüntü ve haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

18.08.2019 tarihinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz olaya anında müdahil olmuştur. Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir.

Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup konu ile ilgili iki Hukuk Müşaviri görevlendirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Fedai Baran

EMİNE BULUT: "ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Emine Bulut'un, olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü de ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü.

KÜÇÜK KIZIN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti

Emine Bulut, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (100)
NAZIM: Bakan el koymuşta mış Kardeşim bu ülkede adalet yok maalesef.
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YETER ARTIK: KADINLARIN EN BÜYÜK DÜŞMANI KADIN ÖRGÜTLERİ YANİ FEMİNİST KADINLAR VE ONA DESTEK OLAN SİYASİ İRADE. . BİR ERKEĞİN ARTIK KAYBEDECEK BİR ŞEYİ KALMADIĞINDA NELER YAPABİLECEKLERİNE DAİR KÖTÜ BİR ÖRNEK. . TÜRK AİLE YAPISINI BU HALE GETİRENLERİN ALLAH BELASINI VERSİN. . .
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BU NE: Sonu Özgecanın katili gibi olur inşallah. O hakettiği muameleyi önce hapiste, sonrada gömülürken almıştı.
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DADAŞ: Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeliyiz dediniz bay BAŞKAN geçtiniz ama şunu bilmenizi isterim ki bu sistem inatlasarak yürümez yobaz bir yönetim şekli olamaz kabine değişikliği eskiden sünnetti şimdi farz haline gelmiştir bay başkan siz ne istediyseniz bu millet size onu versi şimdi o makama geldiğiniz gibi gitmek istiyorsanız bu ümmetin sesine kulak vermeniz isabet olur...
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GERÇEK ASLI: kısa ama NETTTTTTTT İDAMMMMM İDAMMMMMM
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LAİKLİK: O kadar orman yandı bu kadar ayaklanmadı millet yazık valla
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MİRAY YOL: insan canı ormandan dahamı önemli zihniyetsiz
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ÇOK BİLEN SÜLEYMANA: süleyman çok akıllısaın sen söyle bakalılım laiklik nedir diye. laiklik mnedeir biliyor musun gerizekalı feto gibi imam kılıklılar seizin gibi gerizekalıları kandırmaması için kurulan bir sigortadır. dünyanın en tehlikeli insanı ise herşeyibildiğini sanan cahildir. senin gibi onun için fazla etrafa havlayıp durma senin ne mal olduğun ortada canım. sen dinlen dağıtılan ekmeğe kömüre devam et fazla kafanı yorma
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REİS: Sen ne ayaksı la
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SÜLEYMAN: Beyler hayvanlara hakaret etmeyiniz. Bundan balıkda olan beyin bile yok bu sözde laiklik peşinde koşanlardan sorsan anlamını bilmez.
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