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Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti

Son dakika: 62 koduyla Gültepe-Kabataş güzergahında seferler düzenleyen bir otobüste, sosyal mesafe ve %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikası İBB tarafından iptal edildi.

29.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:32

İBB, sosyal mesafe ve %50 kuralına aykırı yolcu taşıyan 62 Gültepe- Kabataş hattındaki otobüsün şoförünün sertifikasını iptal ettiğini duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık'ta tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 11 Mart günü Türkiye 'de ilk kez tespit edildi. Virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından yetkililer art arda kararlar aldı. Bu kararlardan bir tanesi de İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yolcu otobüslerinde, araç kapasitesinin %50'si oranında yolcu taşıma zorunluluğu getirilmesi oldu.

SOSYAL MESAFE KURALINI İHLAL ETTİ

Ancak yakın zamanda kamuoyunu meşgul eden bir görüntü, tepkilere yol açtı. İstanbul'da Gültepe-Kabataş seferini yapan 62 hat numaralı otobüs, İçişleri Bakanlığının genelgesini çiğnedi ve iddiaya göre daha fazla yolcu taşımak için geç hareket etti.

İBB, ŞOFÖRÜN SERTİFİKASINI İPTAL ETTİ

Otobüsün içinden kaydedilen görüntülerde sosyal mesafe kuralının açıkça ihlal edildiği görüldü. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) %50 kuralına aykırı yolcu taşıyan 62 Gültepe-Kabataş hattındaki otobüsün şoförünün sertifikasını iptal ettiğini duyurdu. (Sözcü)

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Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Etiketler: Türkiye, Gültepe, Kabataş, Güncel

Haberin Videosu :

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası otobüs şoförünün sertifikası iptal edildi

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