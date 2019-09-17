Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı'nın yerine kaymakam görevlendirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklanmasının ardından, Kulp Belediye Başkanlığı için Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak görevlendirildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih TAŞ, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", suçları kapsamında hakkında devam eden (5) ayrı soruşturma ve (1) Kovuşturma ile 12.09.2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesinde 7 Vatandaşımızın Şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma" suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hâkimliğinin 16.09.2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa GÖZLET Kulp Belediye Başkan Vekili olarak Valiliğimizce görevlendirilmiştir."

Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet

MUSTAFA GÖZLET KİMDİR?

Mustafa Gözlet 26/02/1986 tarihinde Denizli'nin Güney İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü 2008 yılında tamamladıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde stajyer kontrolör olarak görev yaptı. 22/11/2010 tarihinde 99. Dönem Muğla Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi.

Sırasıyla Mersin'in Çamlıyayla, Isparta'nın Yenişarbademli ve Adana'nın Pozantı İlçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de yurtdışı stajını tamamlayan Gözlet, bu bir yıllık süre içerisinde Essex Üniversitesinde Politika alanında yüksek lisans yaptı. 99. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarılı olarak tamamlayan Gözlet, Yeşilhisar, Dikmen ve Sivaslı Kaymakamlıklarının ardından 07/08/2019 tarih ve 2019/268 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kulp Kaymakamlığı'na atandı. Gözlet, okul öncesi öğretmeni Elif Gözlet ile evli olup 2 çocuk sahibidir.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturmada HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklanmıştı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILMIŞTI

Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.