Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı

Tuzla'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokulu ve Ortaokulu tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Yangın kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Öğrencilerin bazılarını velileri okuldan alırken bazıları ise belediye otobüsleri ile götürüldü. Öte yandan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten fabrikaya alevlerin sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldü. Yangın, çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

İlk belirlemelere göre yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.