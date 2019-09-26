Son Dakika: Üç kamu bankası, düşük faizli taşıt kredisi verecek

Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0,49 ile yüzde 0,69 arasına çekti.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi. 3 bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-120 bin TL arasında 30-60 ay için yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak.

SEKTÖRE HAREKETLİLİK GETİRMESİ HEDEFLENİYOR

Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek. Açıklamada, "Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir." denildi.



Anlaşmalı firmalar şöyle;

Binek Araçlar:Honda, Hyundai, Renault Mais, Fiat

Ticari Araçlar:Fiat, Isuzu, Karsan, Temsa, Ford