Son dakika! Üç kamu bankasından firmalara kredi desteği

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan firmalara kredi desteğine ilişkin ortak açıklama yapıldı. Buna göre, üç kamu bankası tarafından 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL'lik kredi kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ KULLANDIRILMASI HEDEFLENMİŞTİR"

"23 Mayıs 2019 tarihinde Ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacı ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi uygulamaya alınmıştır.

Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın, ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, ham madde ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir.

11 BİN 500 FİRMAYA 5,2 MİLYAR TL KREDİ TAHSİS EDİLDİ

Temmuz 2019 sonu itibariyle 3 bankamız tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında; 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edilmiş, 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır. Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir."