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Son dakika: UEFA'dan gündem olan sevinç ile ilgili çıkan iddialara yalanlama!

Son dakika: UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.

13.10.2019 12:27

UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçında attığı golden sonra futbolcuların asker selamı vermesi üzerine soruşturma açtığı yönündeki iddialar yalanlandı.

GOL MEHMETÇİKLERE ARMAĞAN EDİLMİŞTİ

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy'de karşılaştığı Arnavutluk'u 1-0 yenmişti. Galibiyet golünü 90+1. dakikada Cenk Tosun ile bulan milliler, golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçiklere armağan etmişti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı vermişti.

UEFA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend'in İtalyan Haber Ajansı Ansa'ya, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor." dediği iddia edilmişti. Bu açıklamaların Türkiye'de tepkiyle karşılanması sonrası UEFA resmi bir açıklamada bulundu. UEFA, Millilerimizin Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma açılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Son dakika: UEFA'dan gündem olan sevinç ile ilgili çıkan iddialara yalanlama!

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