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Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

Son dakika: UEFA, Medipol Başakşehir'e asker selamı nedeniyle kınama cezası verdi.

20.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:46

UEFA, asker selamı nedeniyle Medipol Kulübü'ne kınama cezası verdi. CNN TÜRK'e bağlanan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.

4 OYUNCU ASKER SELAMI VERMİŞTİ

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca ve Azubuike Mehmetçik'e destek amacıyla asker selamı vermişti.

A MİLLİ TAKIMIMIZA CEZA VERİLMEMİŞTİ

Bilindiği üzere A Milli Takımımızda oyuncular, Fransa maçında Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra asker selamı vermiş ve bu nedenle A Milli Takımımız hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ancak UEFA, milli takımımıza ceza vermemişti.

Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

Başakşehir, Spor


HABER YORUMLARI (6)
ADINIZI YAZIN: uefa ayilari hadi ormana sehirde yasamak yasak sizlere
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GEMLİKSPOR: Almanları yenip üst tura yükseldi ya normal karşılıyorum bunu. Tek dişi kalmış canavar iş başında.
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VATANDAŞ: eufa isabeli bi karar vermiş askere gideceh olan hadi şırnağa dağa
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GEMLİKSPOR: Malsın aga mal.
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DAYI AMA ANKARADA DEĞİL: İşte bir vatan haini konuştu ulan hain hepimiz ermeniyiz diyenleri alkışladınız asker selamı veren sporcu mehmetçiklerimize laf soktunuz ulan size inat hepimiz mehmetiz mehmetçiğiz .............
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TR: Sen niraaaa :))) lauk
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