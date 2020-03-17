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Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi

Son dakika: UEFA, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Haziran ayında düzenleyeceği EURO 2020'yi 2021 yılına erteledi. EURO 2021, 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

17.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:58

UEFA, yeni tip koronavirüsle ilgili gelişmeleri üye ülke federasyonlarının telekonferansla katıldığı bir toplantıyla bugün masaya yatırıyor. Bu doğrultuda ilk karar, EURO 2020 için alındı.

Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) bir yıl ertelendiğini duyurdu.

11 HAZİRAN-11 TEMMUZ 2021'DE YAPILACAK

Federasyonun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelediği ve turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.

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Etiketler : Spor

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Yorumlar (2)
EREN AKSU:cok sukur bu arada sakat olan futbolcular da gerı gelmıs olur ayrı bı sakatlık yasamazlarsa
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EBU ABDULLAH:İnsan hayatı tüm turnuvalardan daha değerli. Yerinde bir karar
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