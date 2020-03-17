Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı.
Son dakika: UEFA, koronavirüs tehditi nedeniyle ara verilen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için kararını verdi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, son 16 turunda yarıda kalan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin koronavirüs tehdidi sona erene kadar askıya alındığını açıkladı.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) geleceğine ilişkin karar almak amacıyla üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, 17 Mart Salı günü video konferansa çağırmıştı.
Yapılan görüşmeler sonrası ilk olarak EURO 2020'yi 2021 yılına erteleyen UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için de kararını verdi.
DEVLER LİGİ FİNALİ 27 HAZİRAN, AVRUPA LİGİ FİNALİ 24 HAZİRAN
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya aldı.
Marca'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi finali 27 Haziran'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Finali ise 24 Haziran'da oynanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde ertelenen maçlar;
Juventus - Lyon
Manchester City - Real Madrid
Barcelona - Napoli
Bayern Münih - Chelsea
UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen maçlar
Bayer Leverkusen - Rangers
Getafe - Inter (ilk maç da ertelendi)
Shakhtar Donetsk - Wolfsburg
Wolverhampton - Olympiakos
Basel - Frankfurt
Kopenhag - Başakşehir
Manchester United - LASK Linz
Roma - Sevilla (ilk maç da ertelendi)