Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı

UEFA, bugün 55 ülke federasyonunun temsilcileri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. UEFA, toplantı sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. UEFA'dan yapılan açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve hazırlık maçlarının ikinci bir karara kadar ertelendiği duyuruldu. Ertelemenin yanı sıra 2020-2021 sezonu için belirlenen finansal fair-play yükümlülüklerinin de askıya alındığı ifade edildi. Ayrıca 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off müsabakaları başta olmak üzere genç milli takımlarda oynayacak tüm karşılaşmaların da ertelendiği açıklandı.

İşte alınan kararlar:

"Haziran 2020 uluslararası müsabaka döneminde oynanacak tüm erkek ve kadın milli takım müsabakaları bir sonraki açıklamaya kadar ertelenmiştir. Buna UEFA EURO 2020 play-off eleme müsabakaları ve UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2021 eleme müsabakaları da dahildir. Merkezileştirilmiş uluslararası hazırlık müsabakaları da dahil tüm UEFA müsabakaları bir sonraki açıklamaya kadar ertelenmiştir.

Alt yaş milli takım müsabakaları:

Mayıs 2020'de oynanacak UEFA U-17 Avrupa Şampiyonası iptal edilmiştir. Temmuz 2020'de oynanacak UEFA Kadınlar U-19 Avrupa Şampiyonası iptal edilmiştir. Mayıs 2020'de oynanacak UEFA Kadınlar U-17 Avrupa Şampiyonası bir sonraki açıklamaya kadar ertelenmiştir (FIFA U-17 Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvası olması sebebiyle. UEFA U-19 Avrupa Şampiyonası bir sonraki açıklamaya kadar ertelenmiştir (FIFA U19 Dünya Kupası elemesi olması sebebiyle Nisan 2020'de oynanacak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi Finalleri bir sonraki açıklamaya kadar ertelenmiştir. 2020/21 UEFA Kulüp Müsabakalarıyla ilgili, özellikle katılım ve oyuncu kaydıyla ilgili tüm son kayıt tarihleri ertelenmiştir. UEFA ileri dönemde yeni tarihler belirleyecektir.

FİNANSAL FAİR-PLAY YÜKÜMLÜLÜKLERİ ASKIYA ALINDI

İcra Kurulu kulüp lisanslama ve finansal fair-play'e olan bağlılığını yinelemiş ve üye federasyonlar ve kulüplerinin güncel durum sebebiyle bazı özel müdahaleler yapması konusunu onaylamıştır. Üye federasyonlara kulüp lisanslama sürecinin, gelecek sezonun UEFA kulüp müsabakaları kayıt süreci tekrardan belirlenene kadar tamamlanması için daha çok vakit verilmesi önerisi desteklenmiştir. Sürmekte olan olağanüstü olaylar sebebiyle artmakta olan belirsizlik sonucu, UEFA İcra Kurulu ayrıca geleceğe dair finansal bilgi değerlendirmesi ile ilgili kulüp lisanslama hükümlerinin askıya alınmasına karar vermiştir. Bu karar sadece 2020/21 UEFA kulüp müsabakalarına katılıma uygulanacaktır."