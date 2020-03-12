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Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak

Son dakika: UEFA, EURO 2020 dahil tüm organizasyonları (yerel ve uluslararası) iptal etmek için 55 üye federasyonunu 17 Mart'ta video konferansa davet etti.

12.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:39

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve önlenemeyen koronavirüs salgının ardından UEFA'da resmi olarak harekete geçerek Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını erteleme kararını görüşmek üzere 55 federasyon üyesini görüşmeye davet etti.

VİDEO KONFERANS YAPILACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta UEFA'ya bağlı 55 ülkenin federasyonları, Profesyonel Futbolcular Birliği temsilcileri, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligi temsilcileri ile bir video konferans yapılacağı ve Avrupa futbolunun konuya vereceği cevabın görüşüleceği kaydedildi.

TÜM TURNUVALARI KAPSAYACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada, "EURO 2020 dahil tüm organizasyonları (yerel ve uluslararası) iptal etmek için 55 üye federasyonu 17 Mart'ta video konferansında bir araya gelecek" denildi.

Görüşmelerin; tüm yerel ligler, Avrupa Kupaları (Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi) ve EURO 2020'yi kapsayacağı vurgulandı.

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Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Etiketler : Spor

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Yorumlar (1)
MUSTAFA:İPTAL EDİLSİN. BİZİM ÇOCUKLAR SAKATTI ZATEN
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