Son Dakika! Bakan'dan Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Tartışılacak Çıkış: Sinyalizasyon Olmazsa Olmaz Değil

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili tartışma yaratacak bir çıkışa imza attı. Adli ve idari tahkikatın devam ettiğini belirten Turhan, "Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bilgilerinize sunuyorum" ifadesini kullandı.

"DOĞRU DEĞERLENDİRME YAPMIYORLAR"

Kazanın sinyalizasyon sistemi olmadığı için gerçekleştiği yönündeki iddialara da cevap veren Turhan, "Kazadan sonra 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor" şeklinde konuştu.

"BU SORU DOĞRU BİR SORU DEĞİL"

Bakan Turhan, "Çarpışan iki trende var mıydı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri demir yolu sistemlerinde bulunan, hatlarında bulunan bir sistem."

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda, Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti: "Görevlendirilen cumhuriyet savcılarımız tarafından olay yerinde gerekli olay yeri incelemeleri yapılmış, soruşturma kapsamında ilgili işlemlerin tamamı yerine getirilmiş, olayın kesin nedeninin tespiti için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre olayın meydana gelişinde kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör E.E.E, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y. haklarında gözaltı kararı verilmiş olup, bu şüpheliler bakımından ve tüm yönleriyle soruşturmaya devam olunmaktadır."

OLAY YERİNDE DE SORULMUŞTU

Dün kaza sonrası olay yerine giden Bakan Turhan, basın mensuplarının "Kaza sinyalizasyon arızası nedeniyle mi meydana geldi?" sorusuna "Kaza nedenine ilişkin araştırma devam ediyor" yanıtını vermişti.