Ulaştırma Bakanı Turhan: 3 Makinist ve 6 Yolcu Hayatını Kaybetti, 47 Yaralı Var

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Çiftlik'te bulunan Marşandiz istasyonunda kaza yaptı. Kazayla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan, "3 makinist ve 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 47 vatandaşımız da tedavi görmektedir." diye konuştu.

YÜKSEK HIZLI TREN, KILAVUZ TREN İLE ÇARPIŞTI

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. 206 yolcunun bulunduğu trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Yüksek Hızlı Trenin 2 vagonu devrildi. Kaza sırasında trenin hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtildi.

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu. Vagonlardan çıkarılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

ULAŞTIRMA BAKANI: 9 ÖLÜ, 47 YARALI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kazayla ilgili Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında incelemeler gerçekleştirdi. Turhan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.Turhan,"Saat 06.30'da hareket eden trenin, 06.36 sularında yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpışmasıyla elim kaza meydana geldi. Kaza yerinde saat 10.00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş, bunlardan 1'i de hastanede hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

VASİP ŞAHİN, 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Kazanın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Şahin, "Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edildi. 43 yaralı var, 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı. Halen UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmamasını umut ediyoruz" dedi. Kazayı duyan ve trende yakınları bulunan çok sayıda kişi de olay yerine akın etti, yetkililerden bilgi almaya çalıştı.Kaza nedeniyle aynı hattaki tren seferleri durdurulurken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin

ANKARA VALİLİĞİ, 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

"Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1'i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır."

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.