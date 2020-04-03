Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi

Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen, Türkiye 'de ise 18 bin 135 kişinin yakalandığı koronavirüsün yayılmasını engellemek için çalışmalar devam ediyor. Hükümet tarafından alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, aracının muayene süresi gelenlere 3 ay ek süre tanıdı.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Bakanlık, motorlu taşıta sahip olan ve aracının muayene süresi gelenler için Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.

GEREKİRSE UZATILABİLECEK

Koronavirüs pandemisi nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi. Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.

Resmi Gazete'deki karar şöyle: