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Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika: Uludağ'da kayıp iki dağcıyı bulmak için arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız bedenin kaybolan dağcılara ait olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Cansız beden, kimlik teşhisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

18.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:56

'da 1 günü zirve tırmanışı yaptıkları sırada kaybolan iki dağcıyı bulmak için arama çalışmalarının yapıldığı bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

1 Aralık günü İstanbul'dan Bursa'ya zirve tırmanışı yapmak için gelen iki arkadaş hava koşulları nedeniyle yollarını bulamayıp kaybolmuşlardı. Yakınlarının ihbarı üzerine 2 dağcı arkadaşı bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Bugün arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu. Ceset kimlik teşhisi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

MONTUN 1 KM UZAĞINDA BULUNDU

Bursa Uludağ'da arama kurtarma ekiplerinin bulduğu cansız bedene, daha önce arama kurtarma çalışmalarında dağcı Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre ötesinde denk gelindiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

1 Aralık günü, İstanbul'dan Uludağ'a gelen Mert Alparslan ve Efe Sarp, zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 100 metre ilerisine, 34 SK 2280 plakalı araçlarını park etti. Daha sonra zirve tırmanışına geçen 2 dağcı, akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından sisin de etkili olması nedeniyle yollarını kaybetti. Aileleri dağcı iki arkadaşa ulaşamayınca durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer iki dağcıyı bulmak için iki haftayı aşkın süredir arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor.

Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Aralık, Uludağ, Bursa, Güncel


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