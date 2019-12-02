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Son dakika: Uludağ'da zirveye çıkan 2 dağcı kayboldu

Son dakika: Uludağ'da zirveye çıkan 2 dağcı kayboldu. Kayıp dağcıların bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

02.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:39

'da dün akşam zirveye çıkan iki dağcı kayboldu. Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu zirvede geceden beri seferber olan ekipler dağcıları arıyor.

Dün zirveye çıkmak için Uludağ'a gelen iki dağcı, sisin bastırmasıyla birlikte yönlerini kaybetti.

Uludağ Karakol Komutanlığı'nın 100 metre ilerisine 34 SK 2280 plakalı araçlarını park eden Mert Alpaslan ve Efe Sarp isimli 2 dağcı zirveye çıkmak için yola koyuldu.

KAR KALINLIĞI 15 CM

Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da sisin basmasıyla yönlerini kaybeden dağcılara aileleri ulaşamayınca jandarma ekiplerine verildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri dün gece bir süre arama çalışmalarını sürdürdükten sonra hava şartlarının olumsuz etkisinden kaynaklı arama sabah saatlerine bırakıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, diğer sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa'dan Uludağ'a yola çıktığı öğrenildi.

Son dakika: Uludağ'da zirveye çıkan 2 dağcı kayboldu

Jandarma, Uludağ, AFAD, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (2)
YAVUZ:ne bu ya? zirveye çıkan kayboluyor ! yolu bilmiyorsan çıkma be adam !
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SERKAN:UMARIM BULUNUR.
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