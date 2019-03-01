Son Dakika! Uludağ Yolunda Tur Otobüsü Bariyerleri Aşıp Devrildi! Yaralılar Var

Bursa' da tur otobüsünün Uludağ kayak merkezinden dönüşte Dobruca mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yan yattığı, kazada yaralananlar olduğu bildirildi.

ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS KAZA YAPTI

İstanbul'dan gelen lise öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ dönüşü Dobruca mevkisinde kaza yaptı.

Otobüsün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler: