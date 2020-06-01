Son dakika... ÜMRANİYE'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika güncel haberi... Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHAÜmraniye'de cadde üzerinde motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

01.06.2020 21:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:35
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA
Ümraniye'de cadde üzerinde motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Uzun süre kalp masajı yapılan sürücü hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Ümraniye Esenşehir Mahallesi NATO Yolu Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü İsmail Özer ve arkasında oturan arkadaşı Murat Y., cadde üzerinde ilerlediği sırada ara yoldan çıkan minibüsü gördü. Minibüsün cadde dönüşünü beklemeyen motosiklet sürücüsü, karşı şeride geçerek yola devam etmek istedi. Motosiklet bu sırada karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Özer ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koştu. Yaralıya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Sürücüye uzun süre kalp masajı yapıldı, fakat kurtarılamadı. Arkadaşı Murat Y. İse ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsüne kalp masajı yapılma anı cep telefonu kameralarına kaydedilirken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ara yoldan bir minibüsün caddeye çıktığı daha sonra motosikletin minibüsün dönüşünü beklemeden karşı şeride girdiği ve karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Son dakika... ÜMRANİYE’DE KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ; KAZA ANI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Ümraniye, Güncel, Haber

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